Стало известно, как принц Гарри обращается к Меган Маркл

Слова, которыми принц Гарри называет свою жену, прозвучали на открытии "Игр непокоренных" в Гааге.

Отношения принца Гарри и его жены Меган Маркл уже не один год остаются предметом повышенного внимания. Пару неоднократно "разводили", искали в их отношениях проблемы и изучали язык их тела. Однако герцоги Сассекские продолжают быть вместе, создают новые проекты и, похоже, у них все хорошо. Более того, недавно младший сын британского короля дал повод для умиления, когда выпустил на потоковом сервисе Netflix свой документальный фильм "Игры непокоренных", ставший последним проектом в рамках сделки Сассекских на 80 миллионов фунтов стерлингов с потоковым гигантом, пишет Daily Mail. Гарри – его исполнительный продюсер. Хотя Меган лишь мимолетно появляется в пятисерийном сериале, есть один момент, когда герцог раскрывает трогательное прозвище для своей жены.

Это произошло после того, как герцогиня представила его на сцене Гааги во время прошлогодних соревнований. Поблагодарив присутствующих ветеранов за их военную службу, она продолжила:

"Теперь для меня большая честь представить кого-то, о ком, я думаю, вам будет интересно услышать мнение. Он провел много дней и ночей, планируя эти игры, чтобы сделать их как можно более идеальными для каждого из вас. Я не могла бы любить и уважать его больше. И я знаю, что многие из вас чувствуют то же самое, ведь он ваш коллега-ветеран, отслуживший два срока в Афганистане и десять лет военной службы, а также основатель Invictus Games и отец наших двух маленьких детей, Арчи и Лили. Пожалуйста, поприветствуйте моего невероятного мужа, принца Гарри, герцога Сассекского".

Аудитория разразилась аплодисментами, когда он взял микрофон у Меган, и она вернулась на свое место.

Герцог выглядел взволнованным, ему потребовалось некоторое время, чтобы откашляться, и он сказал: "Спасибо, любовь моя".

Известно, что Меган называла Гарри точно так же в интервью The Cut, говоря о своем муже.

"Игры непокоренных" стали важной вехой в отношениях супругов. Именно здесь пара решила впервые появиться на публике более шести лет назад. 24 сентября 2017 года Меган присутствовала на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Торонто (Канада), хотя пара сидела на расстоянии примерно 18 мест друг от друга. Уже на следующий день они вышли рука об руку и вместе сидели на стадионе.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл решила вернуться в социальные сети, чтобы, среди прочего, заработать на своем имени.