Не ужинают с родителями: каким строгим правилам дворца следует принцесса Шарлотта с братьями

К счастью, это касается только больших официальных мероприятий, которые дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обязательно будут посещать, когда подрастут.

У молодых членов королевской семьи: принцев Джорджа и Луи, а также принцессы Шарлотты, очень строгие правила относительно того, что они делают на больших официальных мероприятиях со множеством гостей. Об этом пишет Mirror.

Если вы член королевской семьи, вам нужно следовать множеству правил, как на улице, так и за закрытыми дверями.

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Принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи пришлось очень рано усвоить, что они могут и чего не могут делать. Правила начинают действовать заранее, так как, очевидно, маленькие члены королевской семьи не могут сидеть с мамой и папой на официальных ужинах, включая Рождество. Вместо этого их отправляют за детский стол вместе с другими малышами.

Принцесса Шарлотта любит возится на кухне с братьями Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

По данным королевских журналистов и инсайдеров, королевским детям не разрешается сидеть со взрослыми, пока они "не научатся искусству вежливой беседы".

С другой стороны, маленькие принцы и принцессы явно бы не выдержали скучные беседы взрослых. На коронации короля Чарльза принц Луи ясно продемонстрировал, что когда ему становится скучно, он начинает капризничать и привлекать слишком много внимания.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, работавший на покойную королеву Елизавету и принцессу Диану, рассказал, что королевские дети ели рождественский обед в детской вместе с нянями. Он сказал: "Дети всегда ели в детской, пока не стали достаточно взрослыми, чтобы правильно вести себя за обеденным столом".

Принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Он также рассказал, как принца Уильяма и принца Гарри обманывали, чтобы они ели зелень и овощи во время королевских трапез.

"Королевский детский сад предназначался не только для воспитания умов юных членов королевской семьи, но и для воспитания их вкусов. Няня всегда контролировала меню и следила за тем, чтобы они ели сбалансированное еду, которое включало не только много полезных овощей, но и знакомило их с новыми взрослыми блюдами", — отметил Даррен.

Он рассказал, что маскировал овощи в еде молодых членов королевской семьи, пряча их в их любимой еде, например, добавляя овощи в картофельное пюре.

И хотя принцесса Диана следила за правильным питанием своих мальчиков, иногда она баловала их и водила принцев в Макдональдс.

Ранее Фокус писал об интересных фактах о принцессе Шарлотте. Она отличается от своего отца в том, что касается меню. Ее родители, принц Уильям и Кейт Миддлтон говорили, что Шарлотта любит пробовать новые блюда и ее даже можно назвать гурманом.