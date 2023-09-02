Использовала особые эмодзи: Миранда Керр сообщила пол четвертого ребенка (фото)

Австралийская супермодель через несколько месяцев родит третьего ребенка с нынешним мужем. Чтобы сообщить детали личной жизни, она использовала месседжер, который создал ее возлюбленный.

Миранда Керр рассказала поклонникам о поле четвертого ребенка. При этом она опубликовала фотографии беременного животика и указала, кого же ждет — мальчика или девочку. Об этом пишут на портале Today.

41-летняя супермодель и предпринимательница рассказала новости о себе в месседжере Snapchat. Миранда написала, что ее четвертый ребенок — мальчик. Свое сообщение иллюстрировала двумя фотографиями с беременной мини-фотосессии.

На первой фотографии женщина стоит в полный рост, повернувшись к объективу в профиль. При этом она показывает свой беременный животик — его хорошо видно благодаря белому короткому кроп-топу с оборками.

Миранда Керр — беременный животик Фото: Instagramm / Miranda Kerr

На второй фотографии Миранда смотрит прямо на поклонников. Также есть подпись: "It's a boy". Рядом с подписью — четыре голубых эмодзи-сердечка.

Миранда Керр — пол четвертого ребенка Фото: Instagramm / Miranda Kerr

Миранда Керр: детали карьеры

Миранда Керр — 41-летняя австралийка, которая победила в ряде конкурсов красоты в Австралии, а затем стала моделью бренда белья Victoria's Secret и красовалась на американских и европейских подиумах. С 2013 года женщина прекратила сотрудничество с Victoria's Secret. Однако за четыре года до этого позаботилась о заработке. В частности, женщина основала бренд органической косметики, который сейчас активно продвигает в Instagram.

Отметим, у Миранды с ее нынешним мужем Эваном Шпигелем уже есть двое сыновей — 5-летний Харт и 3-летний Майлз. Также имеет сына от предыдущего брака — 12-летнего Флинна, которого родила в браке с актером Орландо Блумом. Эван Шпигел, кстати, является генеральным директором меседжера Snapchat.

Напоминаем, западные СМИ обратили внимание на образ жизни звезды Голливуда Брэда Пита. Заметили, что он не унывает после развода с Анджелиной Джоли: развлекается и уже даже с кем-то встречается. Тем временем его экс-супруга сделала очередное тату, которое, как предполагают, связано с Питом. При чем тату несет послание, которое имеет не совсем позитивный характер.