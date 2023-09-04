Принц Гарри посетил концерт Бейонсе в пиджаке своей жены (фото)

Герцоги Сассекские сходили вместе с друзьями на концерт Бейонсе.

Принц Гарри и Меган Маркл были замечены в частной ложе на концерте Бейонсе в рамках ее мирового тура "Ренессанс". На стадионе SoFi в Лос-Анджелесе герцог предстал в женском пиджаке, судя по расположению пуговиц, и поклонники пары остались озадачены его модным выбором. Об этом пишет Daily Mail.

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Известно, что на шоу был дресс-код: фанаты певицы должны были надеть "что-то серебряное". Помимо серого пиджака, на Гарри были белые брюки и серая кофта. Хотя модный выбор, возможно, и понравился его стильной жене, некоторые фанаты задумались, почему пуговицы на его пиджаке расположены не на той стороне.

Одни считают, что Гарри выбрал наряд для концерта в последнюю минуту и ему пришлось просить пиджак у супруги, другие предположили, что он пробует "что-то новое" и экспериментирует с гардеробом.

Как известно большинству людей, пуговицы на женской одежду обычно пришиваются слева, а на мужской – справа. На фотографиях принца Гарри отчетливо видны две темные пуговицы, пришитые к левой стороне его пиджака.

Напомним, пуговицы традиционно сделаны на левой стороне женской одежды, потому что в викторианскую эпоху у женщин часто были горничные и прислуга, которые помогали им одеться. Поскольку большинство людей правши, пуговицы на одежде располагались на противоположной, левой стороне, чтобы облегчить прислуге исполнение своей работы. Между тем мужчины, как правило, одеваются сами, а это означает, что пуговицы на их одежде предназначены для того, чтобы их владелец мог застегивать их самостоятельно.

Ранее Фокус писал, что стало известно, как принц Гарри обращается к Меган Маркл.