Сальма Хайек отметила 57-й день рождения пикантной фотосессией в бикини

Звезда продемонстрировала свою фигуру, позируя на берегу океана в ярком бикини.

Американо-мексиканская актриса Сальма Хайек Пино отметила 57-й день рождения фотосессией в купальнике. Яркие кадры знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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На серии фотографий звезда "Фриды" купается в кристально чистом океане и позирует на берегу.

Я так рада, что жива и так глубоко благодарна за все благословения!!!! — написала актриса в подписи к публикации. — Моя любимая семья, мои драгоценные друзья, мое здоровье, моя работа, которая поддерживает меня, моя вдохновляющая команда, мои отношения с животными и природой и любовь всех моих преданных поклонников. Поздравляю меня с 57-летием!!!

На изображениях супруга французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино продемонстрировала свою стройную фигуру в красном купальнике с белой вышивкой. Хайек, которая дополнила образ широкополой шляпой и солнцезащитными очками, оставила свои темные волосы распущенными.

Напомним, несколько недель звезда фильма "Вечные" отдыхала с близкими в Мексике. В отпуске к ней присоединились муж Франсуа-Анри Пино, дочь Валентина, мама актрисы и дети ее возлюбленного от предыдущих союзов.

За это время Хайек регулярно делилась с фанатами фотографиями в купальниках, в частности Сальма позировала в бирюзовом сплошном купальнике Gucci на фоне океана, а также примерила черный купальник с пикантным вырезом.