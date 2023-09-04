Роузи Хантингтон-Уайтли показала подросших детей (фото)
Девушка Джейсона Стейтема поделилась кадрами своего августа 2023 года.
36-летняя английская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала подросших детей Джейсона Стейтема. Кадрами своего августа возлюбленная 56-летнего актера делится в Instagram.
"Итоги августа", — подписала карусель фото мама двоих детей.
На свежих снимках Роузи показала сына Джека Оскара и дочь Изабеллу, которая родилась в феврале 2022 года.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
Девочка "позировала" в сумке, знакомилась с домашним любимцем и шагала вперед со старшим братиком.
На одном из фото возлюбленная Джейсона Стейтема предстала лишь с белой простыней, продемонстрировав свою фигуру.
"Самая милая семья", "Такая хорошенькая", "Шикарные малыши", — комментируют серию свежих снимков поклонники английской знаменитости.
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем встречаются с 2010 года. Сейчас они воспитывают двух общих детей — сына Джека Оскара и дочь Изабеллу.
Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли сходила на прогулку с годовалой дочкой.
Также Фокус писал о появлении Роузи Хантингтон-Уайтли в роскошном белоснежном ансамбле на модном показе в Италии.