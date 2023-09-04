Роузи Хантингтон-Уайтли показала подросших детей (фото)

Девушка Джейсона Стейтема поделилась кадрами своего августа 2023 года.

36-летняя английская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала подросших детей Джейсона Стейтема. Кадрами своего августа возлюбленная 56-летнего актера делится в Instagram.

"Итоги августа", — подписала карусель фото мама двоих детей.

На свежих снимках Роузи показала сына Джека Оскара и дочь Изабеллу, которая родилась в феврале 2022 года.

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Роузи Хантингтон-Уайтли

Девочка "позировала" в сумке, знакомилась с домашним любимцем и шагала вперед со старшим братиком.

Дочь Джейсона Стейтема и Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Rosie HW/instagram Дочь Джейсона Стейтема и Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Rosie HW/instagram

На одном из фото возлюбленная Джейсона Стейтема предстала лишь с белой простыней, продемонстрировав свою фигуру.

"Самая милая семья", "Такая хорошенькая", "Шикарные малыши", — комментируют серию свежих снимков поклонники английской знаменитости.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем встречаются с 2010 года. Сейчас они воспитывают двух общих детей — сына Джека Оскара и дочь Изабеллу.

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли сходила на прогулку с годовалой дочкой.

Также Фокус писал о появлении Роузи Хантингтон-Уайтли в роскошном белоснежном ансамбле на модном показе в Италии.