Дуа Липа раскрыла секрет счастливых отношений

Сейчас артистка строит романтические отношения с режиссером Роменом Гаврасом.

28-летняя британская певица Дуа Липа раскрыла секрет своих счастливых отношений с 42-летним французским режиссером Роменом Гаврасом, с которым она встречается с начала 2023 года. Об этом пишет The Sun.

Звезда сцены косовского происхождения акцентировала внимание на вопросе интимного взаимодействия с партнером.

"Не говорить о сексе с человеком, с которым ты занимаешься сексом, это совершенно ненормально для меня. Мне кажется, важно сделать разговоры о сексе чем-то обычным. Об этом стоит говорить открыто. Стыд и вина, которые сопровождают эти темы, должны просто исчезнуть", — считает возлюбленная французского кинорежиссера.

В частности, Дуа Липа посоветовала стараться интересоваться любимым человеком. А также, если вы одиноки, не отказываться от пользования приложениями для знакомств. По словам певицы, именно там многие ее знакомые нашли своих вторых половинок.

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Ромен Гаврас и Дуа Липа Фото: Getty Images

До 42-летнего французского режиссера Липа долгое время встречалась с Анваром Хадидом — братом сестер Хадид. Впрочем, в конце 2021 года они объявили о разрыве.

А об отношениях с новым бойфрендом официально стало известно на Каннском кинофестивале-2023. Гаврас и Липа дебютировали как пара на красной дорожке.

Ромен Гаврас и Дуа Липа Фото: Instagram @dualipa

Напомним, Дуа Липа с родителями и Роменом Гаврасом отправилась на шопинг на Ибице.

Также Фокус писал об ужине британской певицы с мамой, папой и возлюбленным.