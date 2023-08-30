Дуа Липа познакомила Ромена Гавраса с родителями (фото)

Звезда сцены в компании возлюбленного, мамы и папы поужинала на Ибице.

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28-летняя британская певица Дуа Липа познакомила своего бойфренда, 42-летнего французского режиссера Ромена Гавраса, с родителями. Об этом пишет Daily Mail.

Во вторник, 29 августа 2023 года, они вместе поужинали на Ибице в ресторане Juntos House. К паре присоединились мать певицы Анеса и отец Дукагджин.

Дуа была в белом миди-платье без рукавов, которое подчеркивало ее фигуру. Звезда сцены косовского происхождения распустила свои темные длинные волосы и надела пару белых туфель.

Ромен, который является режиссером музыкальных видео, был одет в темно-зеленую рубашку, а один из пальцев у него был забинтован.

Как известно, Дуа Липа поддерживает тесные отношения со своими родителями и часто публикует снимки с ними в социальных сетях.

Источник рассказал изданию, что Ромен не впервые встречается с родителями своей возлюбленной.

Анеса и Дукагджин также воспитывают дочь Рину, 22 года, и сына Гджина, 17 лет.

Ее родители жили в Косово и Боснии до 1992 года, а затем они переехали в Лондон после начала боснийской войны.

Об отношениях Гавраса и Липы впервые стало известно в начале 2023 года. Их заметили за руку во время выхода с показа Saint Laurent Paris Fashion Week.

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А официально они вышли на публику во время Каннского кинофестиваля в мае.

Ромен Гаврас и Дуа Липа Фото: Getty Images

Напомним, почему Дуа Липа получила судебный иск на 20 миллионов долларов.

Также Фокус писал о съемке Дуа Липы топлес для Vogue.