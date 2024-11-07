Быстрый и вкусный ужин: рецепт куриных голеней с яблоками

Выбирая яблоки для этого блюда, лучше остановиться на кисло-сладких, хрустящих сортах.

Если вы еще не определились, что приготовить на ужин, не тратя много времени, предлагаем вам воспользоваться рецептом Катерины Мовчан и порадовать себя и близких жареными куриными голенями с яблоками. Это блюдо идеально подойдет к любому гарниру.

Жареные куриные голени с яблоками

Ингредиенты:

куриные голени – 1 кг;

яблоки – 500 гр;

аджика (не очень острая) – 200 гр;

вода – 300 мл;

горчица в зернах – 2 ч. л;

масло растительное – 40-50 мл;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Голени хорошо промыть, обтереть бумажным полотенцем и сложить в миску. Добавить соль и перец по вкусу, хорошо перемешать. Добавить горчицу в зернах и аджике. Перемешать, чтобы курица хорошо пропиталась маринадом, оставить на 30 минут.

В сковороде разогреть масло и обжарить ножки со всех сторон 7-10 минут на средне-сильном нагреве. Затем убавить нагрев и жарить еще 10-15 минут до готовности.

Пока жарится мясо, нужно нарезать яблоки достаточно крупным кубиком. Лучше брать кисло-сладкие, хрустящие сорта. Добавить порезанные яблоки в сковородку к курице и жарить еще 3-4 минуты. Затем добавить воду, накрыть крышкой и тушить еще 15-20 минут.

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