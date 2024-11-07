Швидка і смачна вечеря: рецепт курячих гомілок з яблуками

Обираючи яблука для цієї страви, краще зупинитися на кисло-солодких, хрустких сортах.

Якщо ви ще не визначилися, що приготувати на вечерю, не витрачаючи багато часу, пропонуємо вам скористатися рецептом Катерини Мовчан і потішити себе та близьких смаженими курячими гомілками з яблуками. Ця страва ідеально підійде до будь-якого гарніру.

Смажені курячі гомілки з яблуками

Інгредієнти:

курячі гомілки — 1 кг;

яблука — 500 г;

аджика (не дуже гостра) — 200 г;

вода — 300 мл;

гірчиця в зернах — 2 ч. л;

олія рослинна — 40-50 мл;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Гомілки добре промити, обтерти паперовим рушником і скласти в миску. Додати сіль і перець за смаком, добре перемішати. Додати гірчицю в зернах та аджику. Перемішати, щоб курка добре просочилася маринадом, залишити на 30 хвилин.

У сковороді розігріти олію й обсмажити ніжки з усіх боків 7-10 хвилин на середньо-сильному нагріванні. Потім зменшити нагрів і смажити ще 10-15 хвилин до готовності.

Поки смажиться м'ясо, потрібно нарізати яблука досить великим кубиком. Краще брати кисло-солодкі, хрусткі сорти. Додати порізані яблука в сковорідку до курки і смажити ще 3-4 хвилини. Потім додати воду, накрити кришкою й тушкувати ще 15-20 хвилин.

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