Странный ужин: мужчина бросил девушку из-за отказа доедать остатки еды за его друзьями

Женщина утверждает, что она и ее теперь уже бывший парень расстались после "неприятной" ситуации, связанной с остатками еды на ужине, устроенном одним из его друзей.

Пара рассталась после неловкого ужина с друзьями, когда девушке предложили доесть "остатки еды". Об этом рассказала 37-летняя женщина с ником Both_Tangerine9573 на популярном форуме Reddit.

Автор темы рассталась со своим парнем после неловкой ситуации на барбекю у одного из его друзей. По словам женщины, ее 38-летний бывший парень пригласил ее на мероприятие, где она впервые встретилась с его друзьями. Однако перед встречей хозяин написал ее парню, что беспокоится, что еды может не хватить на всех.

Во время ужина девушка заметила, что за столом разместились только 7 из 12 гостей и начали есть, не дожидаясь остальных. Когда же прочие гости присоединились к трапезе, еды уже почти не осталось. Опоздавшим предложили доесть оставшееся, и бойфренд девушки согласился, но она вежливо отказалась.

"Понимаю, что все люди воспитаны по-разному, но это показалось мне очень странным", — поделилась она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Отказ женщины настолько расстроил ее парня, что он решил прервать отношения.

В комментариях на Reddit многие пользователи выразили сочувствие женщине, указывая, что ее отказ был вежливым и не требовал такой реакции. Некоторые предположили, что ее бывший был недостаточно тактичен, а другие считают, что он, возможно, не был приглашен в основной список гостей. Также многие отметили, что весь ужин выглядел неловко и неприятно не только для пары, но и для всех присутствующих.

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