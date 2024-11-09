Дивна вечеря: чоловік кинув дівчину через відмову доїдати залишки їжі за його друзями
Жінка стверджує, що вона та її тепер уже колишній хлопець розлучилися після "неприємної" ситуації, пов'язаної із залишками їжі на вечері, влаштованій одним із його друзів.
Пара розлучилася після незручної вечері з друзями, коли дівчині запропонували доїсти "залишки їжі". Про це розповіла 37-річна жінка з ніком Both_Tangerine9573 на популярному форумі Reddit.
Авторка теми розлучилася зі своїм хлопцем після незручної ситуації на барбекю в одного з його друзів. За словами жінки, її 38-річний колишній хлопець запросив її на захід, де вона вперше зустрілася з його друзями. Однак перед зустріччю господар написав її хлопцю, що турбується, що їжі може не вистачити на всіх.
Під час вечері дівчина помітила, що за столом розмістилися тільки 7 із 12 гостей і почали їсти, не чекаючи інших. Коли ж інші гості приєдналися до трапези, їжі вже майже не залишилося. Тим, хто запізнився, запропонували доїсти те, що залишилося, і бойфренд дівчини погодився, але вона ввічливо відмовилася.
"Розумію, що всі люди виховані по-різному, але це здалося мені дуже дивним", — поділилася вона.
Відмова жінки настільки засмутила її хлопця, що він вирішив перервати стосунки.
У коментарях на Reddit багато користувачів висловили співчуття жінці, вказуючи, що її відмова була ввічливою і не вимагала такої реакції. Дехто припустив, що її колишній був недостатньо тактовним, а інші вважають, що його, можливо, не було запрошено в основний список гостей. Також багато хто зазначив, що вся вечеря мала незграбний і неприємний вигляд не тільки для пари, а й для всіх присутніх.
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