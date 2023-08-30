Дуа Ліпа познайомила Ромена Гавраса з батьками (фото)
Зірка сцени в компанії коханого, мами та тата повечеряла на Ібіці.
28-річна британська співачка Дуа Ліпа познайомила свого бойфренда, 42-річного французького режисера Ромена Гавраса, з батьками. Про це пише Daily Mail.
У вівторок, 29 серпня 2023 року, вони разом повечеряли на Ібіці в ресторані Juntos House. До пари приєдналися мати співачки Анеса та батько Дукагджин.
Дуа була в білій міді-сукні без рукавів, яка підкреслювала її фігуру. Зірка сцени косовського походження розпустила своє темне довге волосся та одягла пару білих туфель.
Ромен, який є режисером музичних відео, був одягнений у темно-зелену сорочку, а один із пальців у нього був забинтований.
Як відомо, Дуа Ліпа підтримує тісні стосунки зі своїми батьками і часто публікує знімки з ними у соціальних мережах.
Джерело розповіло виданню, що Ромен не вперше зустрічається з батьками своєї коханої.
Анеса та Дукагджин також виховують доньку Ріну, 22 роки, та сина Гджина, 17 років.
Її батьки жили в Косово та Боснії до 1992 року, а згодом вони переїхали до Лондона після початку боснійської війни.
Про стосунки Гавраса та Ліпи вперше стало відомо на початку 2023 року. Їх помітили за руку під час виходу з показу Saint Laurent Paris Fashion Week.
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А офіційно вони вийшли на публіку під час Каннського кінофестивалю у травні.
Нагадаємо, чому Дуа Ліпа отримала судовий позов на 20 мільйонів доларів.
Також Фокус писав про зйомку Дуа Ліпи топлес для Vogue.