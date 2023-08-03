Дуа Ліпа отримала судовий позов на 20 млн доларів: що сталось

Це не вперше, коли хіт артистки опиняється в центрі скандалу.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа зіткнулася із судовим позовом на 20 млн доларів через один зі своїх хітів. Про це пише Reuters.

Музичний продюсер Боско Канте подав до суду на поп-зірку, стверджуючи, що вона використала запис, зроблений за допомогою його ток-бокса, у реміксах своєї пісні Levitating.

Судовий позов було подано в Лос-Анджелесі, і Канте вважає, що він має право на понад 20 мільйонів доларів прибутку від успіху Levitating. За даними видання, у позові стверджується, що Дуа мала дозвіл використовувати ток-бокс для свого оригінального запису, але не для реміксів.

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Дуа Ліпа "Levitating"

У ньому також стверджується, що Дуа знову використала запис без дозволу в майбутніх релізах, включаючи ремікс The Blessed Madonna і виступ, який вона дала на American Music Awards.

Канте каже, що він створив ElectroSpit Talk Box, пристрій, який носять на шиї і який здатний перетворювати вокальні вібрації на шуми інструментів.

Його адвокати додали, що продюсер звернувся до суду, оскільки співачка продемонстрував "небажання співпрацювати або брати на себе відповідальність".

Це не перший раз, коли Дуа Ліпа стикається із судовим позовом через Levitating, одну з її найпопулярніших пісень.

У березні 2022 року гурт Artikal Sound System у стилі реггі подав позов проти артистки, стверджуючи, що трек скопіював частину їхньої пісні 2017 року Live Your Life. У червні справу було закрито.

В іншій справі, яка все ще триває, автори пісень L Russell Brown і Sandy Linzer стверджували, що Ліпа використала мелодію з їхньої пісні 1979 року Wiggle And Giggle All Night.

Дуа Ліпа Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дуа Ліпа відпочиває в Албанії та демонструє низку стильних пляжних образів.

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