Дуа Ліпа продемонструвала ідеальну літню сукню (фото)

Знаменитість проводить літню відпустку в Італії, смакуючи джелато.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала ідеальну літню сукню. Знімками з італійської відпустки зірка сцени ділиться в Instagram з майже 89 млн підписників.

Артистка косовського походження була у сріблястій атласній сукні міді, насолоджуючись джелато під час відпочинку. Співачка доповнила образ темними аксесуарами та зачесала своє темне волосся у високий хвіст. До образу Дуа Діпа додала чорну сумку та балетки.

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Вона підписала пост: "Солоне фісташкове джелато витримало 30 сек".

Завдяки відкритій сукні можна розглянути тату співачки, серед яких поколоте серце.

Дуа Ліпа в Італії

"Ця сукня вау", "Прекрасна королева", "Я так тебе люблю, моя королево", — коментують карусель свіжих італійських кадрів підписники Дуа Ліпи.

Дуа Ліпа Фото: Getty Images

Хітмейкерка, яка має лише "30 секунд екранного часу" в останньому фільмі Грети Гервіг, зіграла в "Барбі" Русалку та записала саундтрек.

Нагадаємо, Дуа Ліпа відвідала премʼєру "Барбі" у Лондоні.

Також Фокус писав про новий стиль, який представляють Дуа Ліпа та Puma.