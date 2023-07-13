Дуа Ліпа сяяла в оригінальній відвертій сукні на прем'єрі фільму "Барбі"

Зірка мала сенсаційний вигляд у багатобарвному вбранні та масивних прикрасах.

Related video

27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала яскраве вбрання, вийшовши на рожеву килимову доріжку прем'єри "Барбі" в Лондоні. Про це пише People.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Після запаморочливої появи у вбранні від Bottega Veneta на світовій прем'єрі фільму в Лос-Анджелесі, виконавиця попрямувала на наступний зоряний захід в образі від добре знайомого їй дизайнера.

Для показу "Барбі" в Лондоні дівчина обрала обтислу сукню-кольчугу з колекції La Vacanza, яку вона розробила спільно з Versace. Яскраве і відверте вбрання вона доповнила химерним масивним чокером, відповідними сережками і браслетом. Вона також носила срібні туфлі на шпильці з аплікаціями у вигляді метеликів.

Дуа Ліпа Фото: Getty Images

Крім того, що Дуа зіграла роль синьоволосої Барбі-русалки в майбутній фантастичній комедії, яка виходить на екрани 21 липня, вона також встигла написати музику для саундтрека до фільму. Захоплива композиція Dance The Night, що стала головним синглом саундтрека, була офіційно представлена кількома місяцями раніше.

Також Фокус писав про причини скасування "Барбі" в кількох азіатських країнах.