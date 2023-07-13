Дуа Липа блистала в оригинальном облегающем платье на премьере фильма "Барби"

Звезда выглядела сенсационно в многоцветном наряде и массивных украшениях.

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27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала яркий наряд, выйдя на розовую ковровую дорожку премьеры "Барби" в Лондоне. Об этом пишет People.

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После головокружительного появления в наряде от Bottega Veneta на мировой премьере фильма в Лос-Анджелесе, исполнительница направилась на следующую звездное мероприятие в образе от хорошо знакомого ей дизайнера.

Для показала "Барби" в Лондоне девушка выбрала обтягивающее платье-кольчугу из коллекции La Vacanza, которую она разработала совместно с Versace. Яркий и откровенный наряд она дополнила причудливым массивным чокером, соответствующими серьгами и браслетом. Она также носила серебряные туфли на шпильке с аппликациями в виде бабочек.

Дуа Липа Фото: Getty Images

Помимо того, что Дуа сыграла роль синеволосой Барби-русалки в предстоящей фантастической комедии, которая выходит на экраны 21 июля, она также успела написать музыку для саундтрека к фильму. Захватывающая композиция Dance The Night, ставшая главным синглом саундтрека, была официально представлена несколькими месяцами ранее.

Также Фокус писал о причинах отмены "Барби" в нескольких азиатских странах.