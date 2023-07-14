Дуа Ліпа представила разом з Puma новий стиль Forever Classic (фото)

Зірка сцени співпрацює з брендом з 2020 року.

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27-річну британську співачку Дуа Ліпу представили як обличчя нового стилю Forever Classic для бренду спортивного одягу Puma.

Створений у співпраці з артисткою косовського походження та стилістом Лоренцо Посокко, новий кампейн демонструє чотири позачасові образи, увінчані архівними речами, відібраними самою мегазіркою.

Співачка позувала на білому дивані в ефектному шкіряному вбранні. Піднявши ноги, вона продемонструвала нові кросівки, натхненні скейтбордингом 90-х.

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Дуа Ліпа

Ліпа також продемонструвала свою статуру, позуючи на червоному дивані в спортивній фірмовій майці.

Дуа Ліпа

Puma оприлюднили колекцію разом із Дуа, яка працює з брендом з 2020 року.

Дуа Ліпа

Поп-зірка демонструвала кросівки Puma x Dua Lipa Cell Dome King і навіть ходила в них по червоній доріжці на церемонії Footwear News Achievement Awards у 2022 році.

Нагадаємо, як рідні та друзі Дуа Ліпи ставляться до її популярності.

Також Фокус писав про майбутню співпрацю Дуа Ліпи та бренду люксових авто Porsche. Зірці запропонували семизначну суму угоди.