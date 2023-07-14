Дуа Липа представила вместе с Puma новый стиль Forever Classic (фото)

Звезда сцены сотрудничает с брендом с 2020 года.

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27-летнюю британскую певицу Дуа Липу представили как лицо нового стиля Forever Classic для бренда спортивной одежды Puma.

Созданный в сотрудничестве с артисткой косовского происхождения и стилистом Лоренцо Посокко, новый кампейн демонстрирует четыре вневременных образа, увенчанных архивными вещами, отобранными самой мегазвездой.

Певица позировала на белом диване в эффектном кожаном наряде. Подняв ноги, она продемонстрировала новые кроссовки, вдохновленные скейтбордингом 90-х.

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Дуа Липа

Липа также продемонстрировала свое телосложение, позируя на красном диване в спортивной фирменной майке.

Дуа Липа

Puma обнародовали коллекцию вместе с Дуа, которая работает с брендом с 2020 года.

Дуа Липа

Поп-звезда демонстрировала кроссовки Puma x Dua Lipa Cell Dome King и даже ходила в них по красной дорожке на церемонии Footwear News Achievement Awards в 2022 году.

Напомним, как родные и друзья Дуа Липы относятся к ее популярности.

Также Фокус писал о предстоящем сотрудничестве Дуа Липы и бренда люксовых авто Porsche. Звезде предложили семизначную сумму сделки.