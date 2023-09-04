Изабель Юппер вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в потрясающем серебристом платье

70-летняя актриса появилась на красной дорожке кинофестиваля во впечатляющем наряде с бахромой.

70-летняя Изабель Юппер продемонстрировала свое потрясающее чувство стиля, появившись в платье с серебряной бахромой на премьере фильма "Маэстро" на Венецианском кинофестивале. Об этом пишет Daily Mail.

Французская кинозвезда была воплощением французской изысканности в смелом эффектном платье с высоким вырезом и бахромой от своего давнего фаворита, бренда Balenciaga.

Изабель Юппер на Венецианском кинофестивале

Чтобы завершить свой уникальный образ, Изабель выбрала пару туфель на очень высокой платформе.

Изабель стала одной из немногих звезд мирового масштаба, которые посетили премьеру фильма "Маэстро" о композиторе Леонарде Бернстайне.

Изабель Юппер на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Брэдли Купер, который стал режиссером фильма и исполнил в нем главную роль, отсутствовал на премьере, как и прочие голливудские звезды. Поскольку большая часть Голливуда избегает красных дорожек из-за продолжающейся забастовки WGA и SAG-AFTRA – профсоюзов актеров и сценаристов.

Купер играет легендарного музыкального дирижера в фильме вместе с Кэри Маллиган, которая играет его жену Фелицию Монтеалегре, а в фильме исследуются их отношения.

"Маэстро" был назван одним из самых ожидаемых релизов этого года и стал первым проектом Купера в качестве режиссера после его номинированного на "Оскар" фильма "Звезда родилась".

Впрочем, не обошлось без скандалов. После выхода трейлера Брэдли обвинили в антисемитизме, потому как он использовал очень странный грим для создания образа композитора.

Трейлер фильма "Маэстро"

Ведущих членов еврейской общины возмутил огромный нос, который зачем-то прицепили Куперу для роли, так что актера обвинили в использовании карикатурного "еврейского лица".

Напомним, ранее Фокус писал о лучших нарядах первого дня Венецианского кинофестиваля. Вопреки опасениям, красная дорожка все-таки состоялась, но по ней шли большей частью итальянские звезды, не связанные обязательствами перед американским профсоюзом актеров, а также прочие селебрити из Европы.

Позже на красную дорожку прибыл Мадс Миккельсен, исполнитель главной роли в историческом фильме "Меч короля". Звезда "Ганнибала" приехал в Венецию вместе со своим сыном.