Мадс Миккельсен появился на Венецианском кинофестивале в компании взрослого сына

Из-за забастовки актеров в Голливуде продвижением фильмов приходится заниматься европейским актерам и тем, кто не состоит в профсоюзе SAG-AFTRA.

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На юбилейный, 80-й Венецианский кинофестиваль продолжают съезжаться знаменитости. В 2023 году мероприятие выйдет менее шикарным, нежели было ранее, так как обычные гости фестиваля, голливудские актеры, состоящие в профсоюзе SAG-AFTRA, участвовать в нем не могут из-за забастовки, которая длится с 14 июля этого года. Но европейских актеров запрет не касается, так что все внимание приковано к ним. Об этом пишет Yahoo.

Так, сегодня в Венецию прибыл датский актер Мадс Миккельсен, звезда фильма "Казино Рояль" и сериала "Ганнибал".

Мадс Миккельсен с сыном Калебом Фото: Getty Images

Он будет продвигать картину "Меч короля" датского режиссера Николая Арселя об освоении Ютландии в середине XVIII века.

Трейлер фильма "Меч короля"

Компанию Мадсу составил его сын Калеб, что стало сюрпризом для поклонников актера. Он редко выходит с семьей на красную дорожку.

Мадс в 2000 году женился на хореографе Ханне Якобсен, с которой встречался с 1987 года. У пары двое детей: дочь Виола Якобсен (1992) и сын Карл Якобсен (1997).

Мадс Миккельсен с сыном Калебом

Приехал на кинофестиваль и Адам Драйвер, он на красной дорожке Лидо будет продвигать фильм Майкла Манна "Феррари", в котором он играет главного героя, пионера итальянских автогонок Энцо Феррари.

Адам Драйвер на Венецианском кинофестивале

Также ожидается, что приедет Джессика Честейн, она сыграла главную роль в фильме "Память" мексиканского автора Мишеля Франко. Это ее первая роль после оскароносного выступления в фильме "Глаза Тэмми Фэй".

Не исключено, что на премьеру фильма "Присцилла" Софии Копполы о жене Элвиса Пресли, приедут Кейли Спейни и Джейкоб Элорди, которые исполнили главные роли. А также сама Присцилла, которая когда-то и сама снималась в кино.

Все вышеперечисленные фильмы получили временные исключения SAG-AFTRA, поскольку они являются независимыми произведениями, которые не производились членами AMPTP.

Между тем, забастовка SAG-AFTRA лишь незначительно повлияла на программу мероприятий в Венеции: всего лишь одно мероприятие Armani было отменено, так как оно было посвящено Кейт Бланшетт.

Кроме этого Венецианский кинофестиваль проведет Украинский день в поддержку киноиндустрии охваченной войной страны.

День Украины в рамках Венецианского фестиваля пройдет в Spazio Incontri Венецианского производственного моста в отеле Excelsior. Он будет включать вступительное слово президента биеннале Роберто Чикутто и художественного руководителя Альберто Барбера.

В этом году в разделе "Горизонты Венеции" состоится премьера фильма "Навсегда-Навсегда" ("Назавжди-Назавжди") украинского режиссера-новичка Анны Бурячковой, основные съемки которого были завершены в Киеве всего за два месяца до того, как ВС РФ напали на нашу страну.

Юбилейный, 80-й, Венецианский кинофестиваль стартовал 30 августа и продлится до 9 сентября.

Ранее Фокус писал об открытии Венецианского кинофестиваля и самых впечатляющих нарядах красной дорожки.