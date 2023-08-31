Мадс Міккельсен з'явився на Венеціанському кінофестивалі в компанії дорослого сина

Через страйк акторів у Голлівуді просуванням фільмів доводиться займатися європейським акторам і тим, хто не перебуває у профспілці SAG-AFTRA.

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На ювілейний, 80-й Венеціанський кінофестиваль продовжують з'їжджатися знаменитості. У 2023 році захід вийде менш розкішним, ніж був раніше, оскільки звичайні гості фестивалю, голлівудські актори, які перебувають у профспілці SAG-AFTRA, брати участь у ньому не можуть через страйк, який триває з 14 липня цього року. Але європейських акторів заборона не стосується, тож уся увага прикута до них. Про це пише Yahoo.

Так, сьогодні до Венеції прибув данський актор Мадс Міккельсен, зірка фільму "Казино Рояль" і серіалу "Ганнібал".

Мадс Міккельсен із сином Калебом Фото: Getty Images

Він просуватиме картину "Меч короля" данського режисера Ніколая Арселя про освоєння Ютландії в середині XVIII століття.

Трейлер фільму "Меч короля"

Компанію Мадсу склав його син Калеб, що стало сюрпризом для шанувальників актора. Він рідко виходить із сім'єю на червону доріжку.

Мадс 2000 року одружився з хореографом Ганною Якобсен, з якою зустрічався з 1987 року. У пари двоє дітей: дочка Віола Якобсен (1992) і син Карл Якобсен (1997).

Мадс Міккельсен із сином Калебом

Приїхав на кінофестиваль і Адам Драйвер, він на червоній доріжці Лідо просуватиме фільм Майкла Манна "Феррарі", в якому він грає головного героя, піонера італійських автоперегонів Енцо Феррарі.

Адам Драйвер на Венеційському кінофестивалі

Також очікується, що приїде Джессіка Честейн, вона зіграла головну роль у фільмі "Пам'ять" мексиканського автора Мішеля Франко. Це її перша роль після оскароносного виступу у фільмі "Очі Теммі Фей".

Не виключено, що на прем'єру фільму "Прісцилла" Софії Копполи про дружину Елвіса Преслі, приїдуть Кейлі Спейні і Джейкоб Елорді, які виконали головні ролі. А також сама Прісцилла, яка колись і сама знімалася в кіно.

Усі перераховані вище фільми отримали тимчасові винятки SAG-AFTRA, оскільки вони є незалежними творами, які не вироблялися членами AMPTP.

Тим часом страйк SAG-AFTRA лише незначною мірою вплинув на програму заходів у Венеції: лише один захід Armani було скасовано, оскільки він був присвячений Кейт Бланшетт.

Окрім цього Венеційський кінофестиваль проведе Український день на підтримку кіноіндустрії охопленої війною країни.

День України в рамках Венеціанського фестивалю пройде в Spazio Incontri Венеціанського виробничого мосту в готелі Excelsior. Він включатиме вступне слово президента бієнале Роберто Чікутто і художнього керівника Альберто Барбера.

Цього року в розділі "Горизонти Венеції" відбудеться прем'єра фільму "Назавжди-Назавжди" ("Назавжди-Назавжди") української режисерки-початківця Анни Бурячкової, основні зйомки якого були завершені в Києві всього за два місяці до того, як ЗС РФ напали на нашу країну.

Ювілейний, 80-й, Венеційський кінофестиваль стартував 30 серпня і триватиме до 9 вересня.

Раніше Фокус писав про відкриття Венеціанського кінофестивалю і найбільш вражаюче вбрання червоної доріжки.