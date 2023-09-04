В трусах и с короткой стрижкой: Эмма Коррин впечатлила образом на кинофестивале

Звезда сериала "Корона" позаботилась о том, чтобы привлечь внимание публики.

27-летняя британская актриса продемонстрировала свое смелое чувство стиля, появившись на фотоколле MiuMiu Women's Tales во время 80-го Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Корона" известна тем, что раздвигает границы моды и еще раз представила свой эксцентричный стиль в образе из коллекции Miu Miu осень/зима 2023-2024. Актриса надела зеленый кардиган на пуговицах в сочетании с парой трикотажного нижнего белья.

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Эмма Коррин Фото: Getty Images

Эмма, которая небинарна и использует местоимения они/их, добавила под них пару прозрачных черных колготок. Коричневые ботинки на шнуровке, небольшая черная дизайнерская сумка и круглые солнцезащитные очки завершили эффектный ансамбль девушки. Кроме того, Коррин продемонстрировала новую стрижку и цвет волос.

Ранее Фокус писал, что Рами Малек косвенно подтвердил отношения со звездой сериала "Корона" Эммой Коррин. Звездную пару уже видели на нескольких свиданиях во время которых актеры целовались.