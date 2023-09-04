Умер музыкант Стив Харвелл, исполнитель хита All Star из мультфильма "Шрек"

Вокалист группы Smash Mouth умер в 56 лет из-за печеночной недостаточности.

Вокалист Smash Mouth Стив Харвелл умер в понедельник от печеночной недостаточности. Ему было 56 лет. Именно Стив и его группа исполнили две композиции I'm A Believer и All Star для культового мультфильма "Шрек" 2001 года. О смерти Харвелла сообщил его менеджер, пишет Rolling Stone.

Менеджер группы Smash Mouth Роберт Хейс подтвердил эту печальную новость в заявлении для журнала Rolling Stone, заявив, что музыкант был "окружен семьей и друзьями", когда он "мирно скончался" в своем доме в Бойсе, штат Айдахо.

"Стив ушел из Smash Mouth два года назад, и группа продолжает гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом. Тем не менее наследие Стива будет жить через его музыку", — сказал Хейс.

Со Стивом Харвеллом Smash Mouth продали более 10 миллионов альбомов по всему миру и возглавили чарты с двумя хит-синглами № 1, пятью синглами из Top 40, тремя синглами из Hot 100, четырьмя альбомами Billboard 200 и номинацией на Грэмми, не говоря уже о сотнях синглов, прозвучавших в кино и на телевидении.

"И, конечно же, нельзя не упомянуть два трека из "Шрека", — отметил менеджер.

Хейс сказал, что "культовый голос" Стива Харвелла стал одним из самых узнаваемых его поколения и отметил "непоколебимую сосредоточенность и страстную решимость исполнителя достичь вершин поп-славы".

Smash Mouth - I'm A Believer

В воскресенье представитель Smash Mouth сообщил Entertainment Weekly, что Харвелл был помещен в хоспис на дому после перенесенной печеночной недостаточности.

Представитель добавил, что Харвеллу осталось жить "всего неделю или около того" и что друзья и семья собрались, чтобы скрасить его последние дни.

Хотя Харвелл не является официальным участником Smash Mouth с 2021 года, он и басист Пол Делисл — единственные два первоначальных участника группы, которые оставались неизменными на протяжении большей части существования группы.

История Стива Харвелла и Smash Mouth

Харвелл начал свою музыкальную карьеру в Сан-Хосе, штат Калифорния, в качестве рэпера в группе FOS. После распада группы в 1990 году он начал работать со своим другом, барабанщиком Кевином Коулманом. Позже он объединился с гитаристом Грегом Кэмпом и басистом Полом Делайлом. Группа из четырех человек выпустила два демо, которые транслировались по местной радиостанции. Вскоре они выступили на летнем фестивале вместе с No Doubt и Beck.

Их дебютный альбом Fush Yu Mang вышел в 1997 году с хитом Walkin on the Sun.

Второй альбом группы, Astro Lounge 1999 года, включал в себя больше поп-музыки и был более разнообразным.

Их хит All Star появился в саундтреках к многочисленным фильмам, включая первый фильм "Шрек", и помогла альбому получить трижды платиновый статус. Их кавер на песню Monkees "I’m a Believer также появился в "Шреке" 2001 года.

Smash Mouth - All Star

Последний полноформатный альбом Smash Mouth, Magic, был выпущен в 2012 году, в том же году вышла их книга Recipes From the Road. Группа продолжала гастролировать по мере того, как в группу приходили и покидали все больше участников.

Хотя Харвелл оставался опорой, он был склонен к вспышкам гнева на сцене, прежде чем окончательно покинул группу в 2021 году. На концерте в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, в 2015 году он, как сообщается, рассердился во время выхода на бис и ругался с поклонниками. В 2016 году он потерял сознание и его увезли на скорой.

Но инцидент, произошедший 9 октября 2021 года, заставил его уйти из музыки. На фестивале Big Sip в Бетеле, штат Нью-Йорк, Харвелл был запечатлен на видео, когда он невнятно произносил слова, угрожал публике и показывал фанатам средний палец. Представитель певца сообщил тогда газете New York Post, что его энцефалопатия Вернике, неврологическое заболевание, повлияла на двигательные функции и память Харвелла.

"Стив имел хронические проблемы со здоровьем на протяжении последних восьми лет, и во время своего последнего выступления на сцене Big Sip он страдал от многочисленных симптомов, напрямую связанных с его нынешней медицинской ситуацией. С сегодняшнего дня Стив уйдет из Smash Mouth, чтобы сосредоточиться на своем физическом и психическом здоровье", — сообщил его представитель.

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