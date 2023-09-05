57-летняя Сальма Хайек станцевала в ярком бикини (видео)

Знаменитость поразмышляла о жизни на фоне высокого кактуса.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек станцевала в бикини и парео. Видео звезда экрана делится в своем Instagram.

Жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино предстала в ярком купальнике, добавив к нему такое же парео. Волосы знаменитость оставила распущенными и надела солнцезащитные очки.

Судя по всему, Сальма до сих пор отдыхает в Мексике. На видео видно высокий кактус, а сопровождает ролик анимация в виде бабочек.

"Жизнь — это ряд фаз с начинаниями и окончаниями, именно поэтому иногда можно чувствовать себя бабочками 🦋 даже если мы отпускаем часть себя..." — поразмышляла актриса, которая накануне отпраздновала 57-й день рождения.

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"Бабочка так красиво символизирует фазы в жизни с превращением красоты и перерождением", "Бабочка 🦋 прекрасная! Доброе утро", "Королева навсегда", — комментируют новое видео знаменитости ее поклонники.

Напомним, Пенелопа Крус поздравила Сальму Хайек с 57-м днем рождения архивными фото.

Также Фокус писал о фотосессии Сальмы Хайек в бикини в честь дня рождения.