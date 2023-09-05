Актриса Джоуи Кинг вышла замуж в Испании

24-летняя звезда фильма "Быстрее пули" устроила скромную церемонию в Испании со своим бойфрендом Стивеном Питом.

Актриса Джоуи Кинг, звезда фильмов "Быстрее пули", "Штурм Белого дома" и сериала "Притворство", вышла замуж за своего 32-летнего бойфренда Стивена Пита. Скромную церемонию провели в Испании. Об этом пишет Just Jared .

Джоуи и Стивен встречались три года, прежде чем пожениться. Для церемонии пара выбрала романтический остров Майорка, а приглашены были только самые близкие друзья и родственники.

Джоуи Кинг и Стивен Пит

Это произошло через месяц после того, как актриса устроила девичник со своими подружками. Девичник Кинг прошел в долине Напа, штат Калифорния , и она использовала социальные сети, чтобы показать фото и видео с вечеринки. Дресс-кодом вечеринки было имя Стив. Гостям надо было одеться в стиле известных Стивов. Так, двое ее друзей оделись как Стив Джобс: в водолазки и джинсы, а сама Джоуи оделась, как ее жених-режиссер: в серые брюки, темно-бордовую рубашку с короткими рукавами и бежевые подтяжки.

Кинозвезда также надела очки в темной оправе и убрала волосы назад.

Джоуи Кинг на девичнике

Другой гость вечеринки решил изобразить Стива Ирвина, а еще один гость был копией Стивена Тайлера из Aerosmith.

Джоуи Кинг на девичнике

Кинг познакомилась с Питом на съемках ее популярного сериала "Притворство", который выходил на Hulu, и они начали встречаться в сентябре 2019 года.

Стивен Пит сделал Кинг предложение в феврале 2022 года, о чем актриса объявила в своем Instagram.

"Я никогда не знала, что счастье может быть настолько сильным, что оно может забрать воздух из ваших легких. Я никогда не думала, что любовь может быть такой неоспоримо прекрасной. Я никогда не знала этого до тебя. 2 февраля 2022 года, когда ты предложил мне выйти за тебя замуж и сделал меня самой счастливой женщиной на свете", — написала она.

До Стивена Пита Кинг встречалась с актером Джейкобом Элорди, с которым она снималась в кинофильме "Будка поцелуев". Роман продлился всего год: до 2018-го.

Напомним, на днях Джейкоб Элорди посетил Венецианский кинофестиваль, где представил новый фильм "Присцилла" об отношениях Элвиса Пресли и его супруги Присциллы.