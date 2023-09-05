Бывшая жена Элвиса Пресли появилась на Венецианском кинофестивале-2023 (фото)
Это первое появление Присциллы на красной дорожке после смерти ее дочери Лизы Мари Пресли.
78-летняя американская актриса и бизнесвумен Присцилла Пресли посетила красную дорожку 80-го Венецианского кинофестиваля в Италии. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая жена покойного Элвиса Пресли, которая впервые появилась на красной дорожке после смерти дочери Лизы Мари в январе 2023 года, привлекла внимание в черном атласном костюме с характерными прозрачными рукавами.Важно
Она дополнила образ черными туфлями на каблуках, а единственным заметным аксессуаром стала сдержанная черная сумочка. Волосы знаменитость оставила распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы.
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Бывшая жена Элвиса Пресли появилась на публике в компании австралийского актера Джейкоба Элорди и режиссера Софии Копполы. Они презентовали биографический фильм "Присцилла" о жизни возлюбленной легендарного музыканта. Главную роль в картине исполнила актриса Кейли Спени.
Напомним, Присцилла Пресли вспомнила, как провела последние дни с дочерью Лизой Мари в начале 2023 года.
Также Фокус писал о появлении Николя Саркози и Карлы Бруни на Венецианском кинофестивале-2023.