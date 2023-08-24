"Что-то не так": Присцилла Пресли вспомнила последние дни с Лизой Мари Пресли

Единственная дочь Элвиса Пресли ушла из жизни в январе 2023 года в возрасте 54 лет.

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78-летняя американская актриса Присцилла Пресли призналась, что знала, что что-то "не так" за несколько дней до смерти дочери Лизы Мари Пресли в начале 2023 года. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Последние моменты с наследницей Присцилла провела в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, где они праздновали выигрыш Остином Батлером "Золотого глобуса" за биографический фильм "Элвис" в январе 2023 года.

"Мы только пришли туда... Я немного споткнулась, потому что на мне были эти высокие каблуки, и она начала так смеяться", — продолжила 78-летняя бывшая жена Элвиса Пресли. "Я начала смеяться. Мы еще даже не выпили. Она говорит: "Боже мой, мам, ты даже не можешь выпить".

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Лиза Мари Пресли Фото: Getty Images

Потом они сели заказать напитки.

Когда Лиза Мари сказала: "Мама, у меня очень сильно болит живот", они с Присциллой "мгновенно встали и ушли".

Дэнни Кио позвонил Присцилле через пару дней, когда у Лизы Мари произошла остановка сердца, но певица "уже ушла", когда ее мать приехала в больницу.

"Я все еще не могу в это поверить", — сказала Присцилла изданию. "Я не желаю этого ни одной матери".

Лиза Мари Пресли Фото: Getty Images

Единственная дочь Элвиса Пресли умерла после самоубийства ее сына Бенджамина Кио в июле 2020 года. У нее остались дочь Райли Кио, а также близнецы Финли и Харпер.

Напомним, наследница Элвиса Пресли оформила страховку жизни незадолго до смерти.

Также Фокус писал об официальной причине смерти Лизы Мари Пресли.