"Щось не так": Прісцилла Преслі пригадала останні дні з Лізою Марі Преслі

Єдина донька Елвіса Преслі пішла із життя у січні 2023 у віці 54 років.

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78-річна американська акторка Прісцилла Преслі зізналася, що знала, що щось "не так" за кілька днів до смерті дочки Лізи Марі Преслі на початку 2023 року. Про це пише Hollywood Reporter.

Останні моменти зі спадкоємицею Прісцилла провела в Chateau Marmont у Лос-Анджелесі, де вони святкували виграш Остіном Батлером "Золотого глобуса" за біографічний фільм "Елвіс" у січні 2023.

"Ми щойно прийшли туди… Я трохи спіткнулася, тому що на мені були ці високі підбори, і вона почала так сміятися", — продовжила 78-річна колишня дружина Елвіса Преслі. "Я почала сміятися. Ми ще навіть не випили. Вона каже: "Боже мій, мамо, ти навіть не можеш випити".

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Ліза Марі Преслі Фото: Getty Images

Потім вони сіли замовити напої.

Коли Ліза Марі сказала: "Мамо, у мене дуже сильно болить живіт", вони з Прісциллою "миттєво встали й пішли".

Денні Кіо зателефонував Прісциллі через пару днів, коли у Лізи Марі сталася зупинка серця, але співачка "вже пішла", коли її мати приїхала до лікарні.

"Я все ще не можу в це повірити", — сказала Прісцилла виданню. "Я не бажаю цього жодній матері".

Ліза Марі Преслі Фото: Getty Images

Єдина донька Елвіса Преслі померла після самогубства її сина Бенджаміна Кіо в липні 2020 року. У неї залишилися донька Райлі Кіо, а також близнюки Фінлі та Гарпер.

Нагадаємо, спадкоємиця Елвіса Преслі оформила страхування життя незадовго до смерті.

Також Фокус писав про офіційну причину смерті Лізи Марі Преслі.