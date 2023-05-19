Присцилла Пресли хочет быть похоронена рядом с Элвисом Пресли

Жена покойного музыканта судится с внучкой из-за многомиллионного наследия.

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77-летняя американская актриса Присцилла Пресли хочет быть похоронена рядом со своим мужем Элвисом Пресли. Об этом пишет TMZ.

Знаменитость попросила, чтобы ее похоронили рядом с легендарным певцом, несмотря на то, что он находится между могилами обоих своих родителей.

Сообщается, что 77-летняя Присцилла обратилась с просьбой во время длительного спора со своей внучкой, 33-летней Райли Кио, по поводу многомиллионного поместья в Грейсленде.

Несмотря на то, что она была вовлечена в судебное сражение, Присцилла подала прошение, чтобы ее похоронили рядом с Элвисом в его легендарном имении в Мемфисе.

Источники сообщили изданию, что просьба Присциллы была мгновенно отклонена, поскольку это предполагало перенос надгробий его родителей, и она "отступила".

Присцилла и Элвис Пресли с дочерью Лизой Мари Фото: Getty Images

Присцилла сказала: "Хотя я не планирую в ближайшее время никуда ехать. Моя семья и я хочу, чтобы меня похоронили вместе с моей дочерью и любовью моей жизни, когда придет время. Мы ценим любовь всех поклонников".

Присцилла оспорила завещание дочери Лизы Мари только через две недели после ее смерти в январе в возрасте 54 лет. Завещание передает контроль над Promenade Trust Лизы Мари, ее дочери Райли.

33-летняя Райли, которая, как сообщается, была взбешена, когда ее бабушка обратилась в суд, чтобы обжаловать завещание, не подала возражений против вызова Присциллы.

Лиза Мари Пресли Фото: Getty Images

Адвокаты заявили, что женщины уже достигли мирового соглашения по второму трасту, касающемуся страховых полисов Лизы Мари, на общую сумму 35 миллионов долларов.

Напомним, единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари скончалась в начале 2023 года.

Также Фокус писал о выступлении Присциллы Пресли на поминальной службе за ее дочерью.