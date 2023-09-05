Оскандалившийся в Италии Канье Уэст улетел в Ирландию

46-летний рэпер отправился в Дублин, чтобы поддержать друга во время выступления на музыкальном фестивале.

После грандиозного скандала, который вызвало поведение Канье Уэста и его "жены" Бьянки Цензори в Италии, рэпер улетел в Ирландию. Об этом пишет Daily Mail.

Это было его первое появление на публике после того, как он и Бьянка занимались непристойностями на борту катера во время прогулки по каналам Венеции.

Канье Уэста заметили с членами его окружения в частном терминале Premium Services в аэропорту Дублина.

Артист сел на частный самолет, чтобы увидеть выступление своего 25-летнего приятеля Стива Лейси на фестивале Electric Picnic, хедлайнером которого стала Билли Айлиш.

Канье Уэст в Ирландии

Канье накрыл голову чем-то вроде шарфа, чтобы оставаться в тени на фестивале, и старался не привлекать внимание.

Напомним, хоть в Дублине Канье Уэст вел себя пристойно, в Италии его поведение уже начало раздражать местных жителей.

Они призвали рэпера и его подружку Бьянку Цензори одеваться в более закрытую одежду, после того, как Бьянка несколько раз появилась на публике босой и в совершенно прозрачных нарядах.

Но после инцидента в Венеции итальянцы уже открыто начала призывать оштрафовать рэпера и выдворить его из страны.

Катаясь на катере по каналам Венеции, Канье Уэст в какой-то момент появился с голым задом, в то время, как Цензори была между его коленями. Это происходило на глазах прохожих и туристов.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Венеции

Компания, которая сдает катера в Венеции, и чьими услугами воспользовался Канье, уже заявила, что рэпер попал в их черный список и больше не получит их судна в аренду. Они также уточнили, что капитан, который управлял катером, понятия не имел, что происходит у него за спиной, иначе бы он сразу высадил своих пассажиров.

Venezia Turismo Motoscafi является одной из самых известных в Венеции компаний по прокату катеров. Обычно именно эта компания обслуживает такие мероприятия, как Венецианский кинофестиваль и биеналле.