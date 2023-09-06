Камалия поздравила дочерей с первым юбилеем (фото)

Артистка призналась, что планы на празднование из-за войны изменились.

46-летняя украинская певица Камалия поздравила своих дочерей с первым юбилеем. Семейным снимком и словами пожеланий в честь 10-летия наследниц артистка делится в Instagram.

Мама двоих детей призналась, что они с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром хотели сделать яркий праздник для именинниц — Мирабеллы и Арабеллы. Впрочем, из-за войны в Украине планы звездной семьи изменились.

"Захур был вынужден быть вместе с дочерьми, бросив свой бизнес, но все ради детей. С началом их обучения в Лондоне появилась скромная просьба — единственный подарок, которого они искренне желали, это отметить свое 10-летие в Киеве. Мы всем сердцем приняли их желание, осознавая, что среди суматохи, хаоса простое и интимное празднование в кругу самых дорогих друзей и семьи имеет неизмеримую ценность. И сейчас только так!" — рассказала мама именинниц.

В частности, Камалия пожелала юбиляршам крепкого здоровья и счастья.

"Пожалуйста, найдите каждая свою цель и никогда не изменяйте ей!" — подчеркнула артистка, показав семейное фото в вышиванках на сине-желтом фоне.

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Камалия с семьей

В апреле 2023 года Камалия объявила о разводе с миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака. От их союза подрастают две дочери. Звездная семья сейчас проводит много времени вместе, несмотря на разрыв пары.

Камалия и Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Напомним, Камалия показала, как пела с итальянским музыкантом Тото Кутуньо, который ушел из жизни в августе 2023 года.

Также Фокус писал о поздравлении Мохаммада Захура с днем рождения от Камалии.