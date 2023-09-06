Джулия Фокс вышла на публику в цепях на голое тело и кожаном плаще

Бывшая девушка Канье Уэста выбрала рискованный и очень пикантный образ.

33-летняя американская модель и актриса Джулия Фокс продемонстрировала свою стройную фигуру в откровенном образе. Эффектный наряд знаменитость выбрала для появления на презентации нового сотрудничества PrettyLittleThing с супермоделью Наоми Кэмпбелл. Об этом пишет PageSix.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Прогуливаясь по тротуару по пути на показ Naomi X PrettylittleThing NYFW, Фокс позировала перед камерами практически обнаженной, надев только крошечный металлический бюстгальтер и соответствующие трусики. Верх прикрывал только соски звезды, а низ едва скрывал ее интимные места.

Джулия Фокс Фото: Getty Images

На плечи бывшая муза Канье Уэста черный кожаный тренч до пола, созданный супермоделью Наоми Кэмпбелл. Черные кожаные ботинки и черная губная помада завершили откровенный ансамбль Джулии.

Джулия Фокс Фото: Getty Images

Джулия Фокс любительница откровенных нарядов, которые сделали ее одной из самых смелых икон моды этого поколения— от образа из презервативов и силиконового платья из волос до бюстгальтера из джинсов.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс кардинально изменила имидж.