60-летняя актриса Эмманюэль Беар рассказала, что в детстве стала жертвой инцеста

Актриса не назвала имя обидчика и только упомянула, что был не ее отец, знаменитый шансонье Ги Беар.

Французская актриса Эмманюэль Беар рассказала, что в детстве стала жертвой инцеста. Об этом она упомянула в новом документальном фильме. Актриса рассказала, что в детстве она подвергалась насилию в течение четырех лет. Об этом пишет The Guardian.

60-летняя Беар, снявшийся в десятках фильмов и сериалов, является сорежиссером документального фильма, который был показан на пресс-конференции в Париже во вторник. Он будет транслироваться на французском канале M6 24 сентября.

Беар известна, благодаря ролям в фильмах "Миссия невыполнима", "Манон с источника" и "8 женщин". Беар получил кинопремию "Сезар" за фильм "Манон с источника" 1986 года и еще семь раз была номинирована на высшую кинопремию Франции.

Французская актриса Эмманюэль Беар Фото: Getty Images

Документальный фильм под названием "Такая громкая тишина" включает в себя истории четырех жертв инцеста, а также собственный опыт актрисы.

В видеообращении, показанном на пресс-конференции, Беар сказала, что изначально она не хотела говорить о себе, а только о других жертвах инцеста. "Но их честность и смелость заставили меня тоже высказаться", — сказала она.

Она отметила, что насилие началось, когда ей было 10 лет, и продолжалось, пока ей не исполнилось 14-ть. Она не назвала имя обидчика. Сорежиссер фильма, Анастасия Микова, которая была на пресс-конференции, отметила, что отец актрисы, знаменитый композитор и шансонье Ги Беар – не виновен, не он был обидчиком.

В документальном фильме за кадром слышен голос Беар, обращающийся к обидчику. Она говорит: "Поскольку мой отец, моя мать и мои друзья ничего не заметили, вы могли делать это снова, и вы делали это в течение четырех лет".

По словам Беар, ее "спасла" ее бабушка.

Правительство Франции создало комиссию по защите жертв сексуального насилия. Так как около 160 000 детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия во Франции, а 5,5 миллиона взрослых французов пострадали от сексуального насилия в детстве.

Напомним, ранее известный певец Рики Мартин подал в суд на своего племянника, который обвинял его в сексуальном насилии.