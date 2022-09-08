Рики Мартин подал в суд на племянника, который обвинял его в сексуальном насилии

Певец сообщил, что боится за безопасность собственной семьи.

50-летний пуэрто-риканский певец и актер Рики Мартин подал иск на 20 миллионов долларов против своего 21-летнего племянника Денниса Ядиэля Санчеса, который ранее обвинял звезду в сексуальных домогательствах. Как пишет издание TMZ, это произошло спустя месяц после того, как Санчес отозвал запретительный судебный приказ против поп-звезды.

В иске Рики Мартин утверждает, что Санчес якобы начал отправлять ему сообщения через Instagram, угрожая "уничтожить его репутацию и честность", если тот не заплатит ему денег. Также Мартин отмечает, что его племянник, которого он называл "неадекватным человеком", хвастается тем, что они родственники.

Певец боится за безопасность своей семьи, а потому обратился в полицию.

Как известно, Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф воспитывают четверых детей — 14-летних Валентино и Маттео, а также трехлетних Лусию и Ренн, рожденных от суррогатных матерей.

Напомним, сын сводной сестры Рики Мартина Ванессы Мартин ранее утверждал, что у него был роман с собственным дядей. Отношения, п словам юноши, продлились семь месяцев, а после расставания Рики якобы преследовал его. Санчес обвинил дядю в домашнем насилии, после чего певец получил судебный запрет на приближение к предполагаемой жертве.

В СМИ писали, что если слова Санчеза подтвердятся в суде, певцу грозит тюремное заключение до 50 лет за сексуальную связь с родственником. Сам Мартин называл обвинения "отвратительными". Его адвокаты намекали на то, что племянник Мартина психически болен и получит необходимую помощь, а "это ужасное дело будет закрыто, как только судья рассмотрит факты".

Вскоре дело действительно закрыли по инициативе самого юноши. Адвокаты Мартина отметили, что обвинитель "подтвердил суду, что его решение закрыть дело было его собственным, без какого-либо внешнего влияния или давления, и обвинитель подтвердил, что он удовлетворен своим юридическим представительством в этом деле".

Фокус ранее писал о том, что Рики Мартин опровергал обвинения в домашнем насилии со стороны племянника.