Рікі Мартін подав до суду на племінника, який звинувачував його в сексуальному насильстві

Співак повідомив, що боїться за безпеку своєї родини.

50-річний пуерто-ріканський співак та актор Рікі Мартін подав позов на 20 мільйонів доларів проти свого 21-річного племінника Денніса Ядіеля Санчеса, який раніше звинувачував зірку у сексуальних домаганнях. Як пише видання TMZ, це сталося через місяць після того, як Санчес відкликав заборонний судовий наказ проти попзірки.

У позові Рікі Мартін стверджує, що Санчес нібито почав надсилати йому повідомлення через Instagram, погрожуючи "знищити його репутацію та чесність", якщо той не заплатить йому грошей. Також Мартін зазначає, що його племінник, якого він називав "неадекватною людиною", хвалиться тим, що вони родичі.

Співак боїться за безпеку своєї родини, а тому звернувся до поліції.

Як відомо, Рікі Мартін та його чоловік Джван Йосеф виховують чотирьох дітей — 14-річних Валентино та Маттео, а також трирічних Лусію та Ренн, народжених від сурогатних матерів.

Нагадаємо, син зведеної сестри Рікі Мартіна Ванесси Мартін раніше стверджував, що у нього був роман із власним дядьком. Стосунки, за словами юнака, тривали сім місяців, а після розлучення Рікі нібито переслідував його. Санчес звинуватив дядька в домашньому насильстві, після чого співак отримав судову заборону наближення до гаданої жертви.

У ЗМІ писали, що якщо слова Санчеса підтвердять у суді, співаку загрожує ув'язнення до 50 років за сексуальний зв'язок із родичем. Сам Мартін називав звинувачення "огидними". Його адвокати натякали на те, що племінник Мартіна психічно хворий і отримає необхідну допомогу, а "цю жахливу справу закриють, як тільки суддя розгляне факти".

Невдовзі справу справді закрили з ініціативи самого юнака. Адвокати Мартіна зазначили, що обвинувач "підтвердив суду, що його рішення закрити справу було власною, без будь-якого зовнішнього впливу чи тиску, і обвинувач підтвердив, що він задоволений своїм юридичним представництвом у цій справі".

Фокус раніше писав про те, що Рікі Мартін спростовував звинувачення у домашньому насильстві з боку племінника.