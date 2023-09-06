Меган Маркл сходила на концерт Бейонсе в компании звездных подруг

Похоже, герцогиня Сассекская фанатка Бейонсе, ведь в прошлую пятницу она также была на концерте певицы вместе с мужем, принцем Гарри.

43-летняя Меган Маркл была сфотографирована на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе с актрисой Керри Вашингтон и певицей Келли Роуленд. Об этом пишет Hello.

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Бывшая актриса присутствовала на стадионе SoFi Stadium на третьем из трех концертов Бейонсе в этом городе в рамках ее мирового турне. Выглядя стильно в серебряной юбке и черном топе с воротником-бретелькой, жена принца Гарри расслабилась и наслаждалась шоу в компании девушек.

Меган Маркл, Керри Вашингтон и Керри Роуленд Фото: Getty Images

Среди других посетителей были Дайана Росс, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Лорен Санчес и Джефф Безос.

Это не первый раз, когда Меган проводит время с Керри. Ранее дуэт был замечен на вечеринке, организованной ELLE & Tod в Il Buco Alimentari & Vineria в Нью-Йорке еще в 2013 году.

Ранее Фокус писал, что герцоги Сассекские сходили вместе с друзьями на концерт Бейонсе в прошлую пятницу. Внимательные фанаты заметили, что принц Гарри надел женский пиджак, чтобы насладиться шоу певицы с VIP-секции на стадионе.