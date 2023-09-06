Миллу Йовович заметили с 8-летней дочерью в Венеции (фото)

Голливудская звезда посетила итальянский город, где проходит 80-й Венецианский кинофестиваль.

47-летнюю американскую актрису Миллу Йовович заметили с 8-летней дочерью Дашиэль в Венеции. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Пятого элемента" и ее средняя наследница держались за руки, направляясь в аэропорт итальянского "города на воде". Многодетная мама была в синих джинсах и темной рубашке свободного кроя поверх серой футболки. Свой аутфит она дополнила черными танкетками с открытым носом и массивной черной сумкой Chanel через плечо.

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Дашиэль надела джинсы с котиками, вшитыми на коленях, светлую футболку и яркий джемпер.

Милла Йовович, которая родилась в Киеве, воспитывает трех дочерей, 15-летнюю Эвер Габо Андерсон, 8-летнюю Дашиэль и 3-летнюю Осиан Ларк Эллиот, со своим мужем, режиссером Полом Андерсоном.

В то время как уроженка украинской столицы сделала успешную карьеру актрисы, снявшись в таких фильмах, как "Пятый элемент" (1997) и "Ультрафиолет" (2006), Пол является британским режиссером. Они поженились в 2009 году.

Напомним, 15-летняя Эвер Андерсон появилась на обложке журнала.

Также Фокус писал о появлении 15-летней дочери Миллы Йовович на мероприятии в Венеции.