Никому не показывал: британец продает свою крупнейшую коллекцию памятных вещей Джеймса Бонда

Ник Беннет собирал свою впечатляющую коллекцию с 1990 года и она оценивается в 250 тысяч фунтов стерлингов.

Крупнейшая в мире частная коллекция памятных вещей, связанных с Джеймсом Бондом продается фанатом агента 007 за 250 000 фунтов стерлингов. Ранее свою коллекцию решил продать сын Роджера Мура, который играл агента 007. Об этом пишет Daily Mail.

В коллекцию входят 12 000 игрушек, плакатов, реквизита, книг и аркадных игр.

57-летний владелец коллекции, бизнесмен Ник Беннетт, начал собирать памятные вещи, связанные с Джеймсом Бондом в 1990 году.

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Коллекция бизнесмена теперь настолько велика, что он использует склад для ее хранения.

Ник Беннетт является обладателем титула Книги рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию Джеймса Бонда с 2014 года, собрав более 12 000 уникальных предметов.

Ник Беннетт со своей коллекцией Фото: Omega Auctions

Ник начал собирать свою коллекцию в эпоху Пирса Броснана и его фильма "Золотой глаз" — и собрал впечатляющую подборку игрушек, плакатов, витрин, реквизита, книг и аркадных игр, связанных с агентом 007.

У Беннетта из Ли в Большом Манчестере даже есть катер Бонда, который использовался в кинотеатрах для рекламы фильма "Живи и дай умереть" в 1973 году. Только его коллекция книг в мягкой обложке будет продана за не менее, чем за 3000 фунтов стерлингов.

Но теперь он решил выставить огромную коллекцию на аукцион Omega Auctions в Мерсисайде, которые назвали ее "беспрецедентной" продажей.

Автографы актеров бондианы Фото: Omega Auctions

Бизнесмен путешествовал по всем миру и общался с другими коллекционерами, покупая те вещи, которых ему не хватало в его грандиозном собрании.

Примечательно, но не пересматривает фильмы бондианы слишком часто и не ходит на какие-либо фан-мероприятия, он даже не показывает свою коллекцию друзьям и семье, а собирает памятные вещи только для своих глаз.

Виниловые пластинки с саундтреками из бондианы Фото: Omega Auctions

"У меня был друг, который коллекционировал Бэтмена, и я был настолько впечатлен его коллекцией, что подумал, что тоже хотел бы сделать то же самое. Я уже собирал игрушки, и у меня было несколько игрушек Джеймса Бонда, поэтому решил сосредоточится на этом. У меня был игрушечный бизнес, поэтому я покупал целые коллекции, брал для своей коллекции то, что хотел и нужно, а остальное продавал. Я путешествовал по Штатам и по Европе", — рассказал коллекционер.

Он хотел попасть в книгу рекордов Гиннесса, так что он с ними связался и поинтересовался, что требуется для этого. Оказалось, что нужно 10 тысяч уникальных предметов, так что он начал собирать.

"Я не считал имеющиеся у меня артефакты – они были повсюду — в офисах, в гаражах. Когда одно место заполнялось, я закрывал дверь и переходил к следующему. Я купил склад и начал собирать все воедино, и у меня оказалось, что у меня около 13 000 уникальных предметов. Сейчас я уменьшил масштабы", — признался коллекционер.

В Omega Auctions считают, что для продажи всей коллекции потребуется не менее десяти аукционов.

Напомним, ранее стало известно, что на аукционе продадут уникальное авто Джеймса Бонда с лыжами и реактивным двигателем.