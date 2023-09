Флоренс Пью в кружевном прозрачном платье появилась на церемонии Elle Style Awards 2023

Актриса впечатлила публику своим роскошным платьем от Alexander McQueen.

27-летняя британская актриса Флоренс Пью, которая недавно появилась в нашумевшем фильме "Оппенгеймер", в кружевном прозрачном платье пришла на церемонию вручения наград Elle Style Awards совместно с Tiffany & Co. в The Old Sessions House в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Востребованная восходящая звезда выглядела роскошно, надев облегающее фигуру белое платье с цветочным кружевом. Платье от Alexander McQueen из пре-коллекции бренда весна-лето 2024 отличалось открытой спиной, коротким шлейфом и воротником-бретелькой.

Флоренс Пью Фото: Getty Images

Ярко-синий маникюр и несколько драгоценностей Tiffany & Co. дополнили ансамбль актрисы.

Флоренс Пью Фото: Getty Images

Флоренс Пью не новичок в выборе подобных нарядов: она носила прозрачные модели, от дерзко откровенных до почти обнаженных. На данный момент Пью и Рита Ора работают плечом к плечу в отделе прозрачной моды.

"Ее стиль нонконформистский, как и ее личность, — сказала однажды британскому Vogue стилист Пью Ребекка Корбин-Мюррей. — Она беззастенчиво любит то, что ей нравится, и не боится рисковать".

