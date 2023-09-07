Харчишин, Корогодский и Кличко: как в Киеве прошла премьера фильма "Я, Нина" (фоторепортаж)

В киевском кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Я, Нина". Картина снята по мотивам личной истории борьбы с онкологией известной телеведущей Янины Соколовой.

В ТРЦ "Гулливер" состоялся масштабный ивент по случаю премьеры ожидаемой украинской ленты "Я, Нина", показ которой стартует уже 7 сентября. В числе гостей были замечены знаменитости, медийные личности и политики.

Фильм представила творческая группа, в частности продюсер, автор идеи и прототип главной героини Янина Соколова, режиссер Марыся Никитюк, продюсер Юлия Синькевич, исполнительница главной роли Ксения Хижняк, актеры Максим Панченко и Алексей Тритенко, автор саундтрека и исполнитель одной из режиссеров. Фокус побывал на премьерном событии.

Виталий Кличко, Янина Соколова

Сюжет картины "Я, Нина" разворачивается вокруг Нины Сокол – сильной личности, красивой и успешной телеведущей. В ее жизни есть все, о чем только можно мечтать: любовь, карьера, поклонники. В один миг роковая новость разрушает все, к чему звезда так долго шла. Именно это препятствие заставит его понять, кто он на самом деле, и что самое важное в жизни.

Гарик Корогодский

Гостями премьерного показа стали мэр Киева Виталий Кличко, бизнесмен Гарик Корогодский, режиссеры Олесь Санин, Владимир Тихий и Роман Химей, актрисы Ирма Витовская, Анна Гуляева и Елена Лавренюк, актеры Влад Никитюк и Роланд Мишко, певицы Анна Завальская, телеведущие Олег Панюта, Вячеслав Соломко, Монро, Наталья Городецкая, музыкальный блоггер Ваня Рассел, артдиректор кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи, хореограф Евгений Кот, журналист Юрий Марченко Леся Патока, куратор Катя Тейлор.

Валерий Харчишин, Янина Соколова

Янина Соколова, Ирма Витовская

Анна Завальская, Катя Тейлор

Монро

Вячеслав Соломка

Олега Панюта, Янина Соколова

Елена Лавренюк, Янина Соколова

Ксения Хижняк

Ранее Фокус писал о премьерном показе ленты "20 дней в Мариуполе".