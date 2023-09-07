Принц Гарри и Меган Маркл присматривают новый дом в Калифорнии

Герцогам Сассекским уже приглянулась недвижимость в Малибу за 18 миллионов долларов неподалеку от имений семейства Кардашьян.

Говорят, что принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность продажи своего дома в Монтесито, который они купили в 2020 году за 14 миллионов долларов. На прошлых выходных пара осмотрела участок земли площадью 5 акров стоимостью 8 миллионов долларов в Малибу с видом на океан и планами строительства дома стоимостью в 10 миллионов долларов. Об этм пишет TMZ.

Это усилило слухи, что пара, возможно, собирается покинуть Монтесито и перевезти свою семью поближе к Голливуду.

Как сообщили источники, пара отправилась осмотреть поместье в выходные, посвященные Дню труда. Они осматривали участок на берегу океана, стоимостью 8 миллионов долларов с уже построенным бассейном и планами по строительству современного объекта недвижимости площадью 10 000 квадратных футов, возведение которого обойдется в 10 миллионов долларов.

Участок в Малибу, который присматривали Меган Маркл и принц Гарри Фото: tmz

38-летний Гарри и 42-летняя Меган с 2020 года живут в своем особняке с девятью спальнями стоимостью 14 миллионов долларов в Монтесито.

Дом в средиземноморском стиле площадью 18 000 квадратных футов располагает розариями, вековыми оливковыми деревьями, теннисным кортом, чайным домиком, детским коттеджем и бассейном, а также гостевым домом с двумя спальнями.

Сейчас они живут по соседству с другими знаменитостями — Опрой Уинфри, Эллен ДеДженерес , Арианой Гранде, Гвинет Пэлтроу, Кэти Перри и Орландо Блумом.

Но дом находится в 85 милях от Голливуда (около полутора часов езды), и в последние недели появились слухи, что они могут вскоре переехать.

Участок Малибу находится всего в 25 милях от Голливуда или в 45 минутах езды.

И это всего в 15 милях от Калабасаса, где живут Кардашьян. Мать Маркл Дория Рэгланд сфотографировалась на благотворительном мероприятии вместе с Ким Кардашьян и ее матерью Крис Дженнер.

Согласно визуализациям, объект, расположенный над Брод-Бич и шоссе Тихоокеанского побережья, будет представлять собой поразительный ультрасовременный главный дом с большими окнами и потрясающим видом на океан.

Дом, который планируют построить на участке в Малибу Фото: tmz

Говорят, что принц Гарри и Меган Маркл стремятся найти место, достаточно уединенное, но при этом достаточно близкое к Голливуду для растущего числа поездок туда.

В понедельник Маркл была в Лос-Анджелесе на концерте Бейонсе, на котором в пятницу присутствовала вместе со своим мужем.

Герцогиня Сассекская вернулась на стадион SoFi в понедельник без Гарри, но ее видели рядом с Тайлером Перри, крестным отцом их сына Арчи. Она также была сфотографирована с Керри Вашингтон и бывшей певицей Destiny's Child Келли Роуленд.

Тем временем Гарри был в Лос-Анджелесе в воскресенье вечером, чтобы посмотреть, как команда Лионеля Месси "Интер Майами" разгромила принадлежащий Уиллу Ферреллу LAFC.

Также известно, что Меган Маркл планирует вернуться в Instagram, и, как говорят, надеется вести блог о стиле жизни в стиле Goop, обновив свой бывший сайт The Tig.