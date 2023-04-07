Меган Маркл внезапно возродила к жизни сайт, который вела до замужества

Сайт, названный в честь ее любимого вина The Tig, Меган вела, когда снималась в сериале "Форс-мажоры".

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Меган Маркл внезапно снова открыла свой сайт The Tig, который вела до помолвки с принцем Гарри. Тогда звезда сериала "Форс-мажоры" писала там рецепты, советы по уходу и хвалебные посты в адрес своей матери. Теперь, как полагают журналисты, милый блог может превратиться в еще одно средство для заработка. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня Сассекская запустила оздоровительный сайт в 2014 году, но после того, как решила выйти замуж за принца Гарри, закрыла его в 2017 году, как и все свои страницы в соцсетях.

Меган Маркл даже делала клатчи с названием своего сайта Фото: The Tig

Согласно СМИ, 41-летняя герцогиня получила официальное предварительное разрешение на возрождение сайта, посвященного образу жизни. Название он получил в честь ее любимого вина Tignanello.

Свой сайт The Tig Меган Маркл назвала в честь любимого вина Tignanello Фото: The Tig

Считается, что сайт Меган может конкурировать с сайтом Goop Гвинет Пэлтроу, который, как сообщается, стоит 200 миллионов фунтов стерлингов.

Данные Управления по товарным знакам и патентам США демонстрируют, что она может раздавать "советы в области личных отношений", что довольно иронично, если учесть, что у Меган Маркл и принца Гарри полно проблем с родственниками. Ранее на своем сайте она раздавала советы о хорошем самочувствии, моде, путешествиям, искусству, дизайну, осознанной жизни и публиковала кулинарные рецепты.

Фото с закрытого сайта Меган Маркл Фото: The Tig

Веб-сайт, который будет запущен уже на следующей неделе, может стать последним предприятием по зарабатыванию денег для герцога и герцогини после того, как они были отрезаны от королевских фондов.

А в недавнем сериале Netflix о Сассексах Меган рассказала о веб-сайте, сказав: "Это было не просто хобби, это стало действительно успешным бизнесом".

Она назвала свой сайт "проектом страсти". А давний друг Меган, режиссер "Форс-мажоров" рассказал, что, описывая свой блог, Меган Маркл говорила: "Это похоже на то, как твой лучший друг рассказывает тебе все те забавные вещи, о которых ты хотел бы знать".

На сайте Меган раздавала советы о подарках Фото: The Tig Фото: The Tig

Впрочем, журналисты достали с закрытого сайта несколько постов, которые представляют интерес. Известно, что сейчас Меган в ссоре со своим отцом, Томасом Марклом, и не общается с ним, несмотря на то, что он крайне плохо себя чувствует. А в 2014 году она описывала его как "вдохновляющего и трудолюбивого" человека, который помог ей в карьере.

Также Меган Маркл критиковала Кейт Миддлтон за то, что она выбрала быть "Золушкой", комментируя ее свадьбу с принцем Уильямом в 2011 году. Как известно уже через несколько лет она сама с удовольствием приняла участие в собственной роскошной свадебной церемонии с принцем.