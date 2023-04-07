Меган Маркл раптово відродила сайт, який вела до заміжжя

Сайт The Tig, названий на честь її улюбленого вина, Меган вела, коли знімалася в серіалі "Форс-мажори".

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Меган Маркл раптово знову відкрила свій сайт The Tig, який вела до заручин із принцом Гаррі. Тоді зірка серіалу "Форс-мажори" писала там рецепти, поради щодо догляду та хвалебні пости на адресу своєї матері. Тепер, як вважають журналісти, милий блог може перетворитися на ще один засіб для заробітку. Про це пише Daily Mail.

Герцогиня Сассекська запустила оздоровчий сайт у 2014 році, але після того, як вирішила вийти заміж за принца Гаррі, закрила його у 2017 році, як і всі свої сторінки у соцмережах.

Меган Маркл навіть робила клатчі з назвою свого сайту Фото: The Tig

Згідно зі ЗМІ, 41-річна герцогиня отримала офіційний попередній дозвіл на відродження сайту, присвяченого способу життя. Назву він отримав на честь її улюбленого вина Tignanello.

Свій сайт The Tig Меган Маркл назвала на честь улюбленого вина Tignanello Фото: The Tig

Вважається, що сайт Меган може конкурувати із сайтом Goop Гвінет Пелтроу, який коштує 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Дані Управління товарних знаків і патентів США демонструють, що вона може роздавати "поради в галузі особистих стосунків", що досить іронічно, якщо врахувати, що у Меган Маркл і принца Гаррі повно проблем із родичами. Раніше на своєму сайті вона роздавала поради про хороше самопочуття, моду, подорожі, мистецтво, дизайн, усвідомлене життя і публікувала кулінарні рецепти.

Фото із закритого сайту Меган Маркл Фото: The Tig

Вебсайт, який буде запущено вже наступного тижня, може стати останнім підприємством із заробляння грошей для герцога та герцогині після того, як вони були відрізані від королівських фондів.

А в нещодавньому серіалі Netflix про Сассекс Меган розповіла про вебсайт, сказавши: "Це було не просто хобі, це стало дійсно успішним бізнесом".

Вона назвала свій сайт "проєктом пристрасті". А давній друг Меган, режисер "Форс-мажорів" розповів, що, описуючи свій блог, Меган Маркл говорила: "Це схоже на те, як твій найкращий друг розповідає тобі ті кумедні речі, про які ти хотів би знати".

На сайті Меган роздавала поради про подарунки Фото: The Tig На сайті Меган роздавала поради про подарунки Фото: The Tig

Втім, журналісти дістали із закритого сайту кілька постів, які становлять інтерес. Відомо, що зараз Меган у сварці зі своїм батьком, Томасом Марклом, і не спілкується з ним, всупереч тому, що він вкрай погано почувається. А у 2014 році вона описувала його як "надихаючу і працьовиту" людину, яка допомогла їй у кар'єрі.

Також Меган Маркл критикувала Кейт Міддлтон за те, що вона обрала бути "Попелюшкою", коментуючи її весілля з принцом Вільямом у 2011 році. Як відомо, вже через кілька років вона сама із задоволенням взяла участь у власній розкішній весільній церемонії з принцом.