Титулы принца Гарри и Меган Маркл не включили в их приглашения (фото)

Герцогская чета осталась единственной без указания их профессий.

Титулы 38-летнего принца Гарри и 42-летней Меган Маркл не включили в список приглашенных гостей на футбольный матч "Интер Майами" в Лос-Анджелесе 3 сентября 2023 года. Об этом сообщает X(Twitter)-аккаунт Football Ramble.

Дескрипторы вроде "актер", "музыкальный исполнитель", "игрок НБА" или "комик / создатель контента" были перечислены рядом с другими именами, но названий "герцог и герцогиня Сассекские" нигде не было. Они единственные, кто остался в списке без названия своего рода деятельности. Просто "Меган Маркл" и "принц Гарри".

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Список гостей на прошедшую вечернюю игру LAFC против Inter Miami. Довольно сумасшедшая смесь людей", — отмечают в Football Ramble.

В частности, спортивное событие посетили Леонардо Ди Каприо, Селена Гомес, Джейсон Судейкис, Том Холланд и др.

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Но это не помешало 38-летнему принцу Гарри наблюдать, как "Интер Майами" победил ФК "Лос-Анджелес", хотя 42-летней Меган Маркл не было вместе с мужем.

Однако пару впоследствии заметили, когда они танцевали на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе.

Напомним, принц Гарри улыбался, проводя время на футбольном матче.

Также Фокус писал о мечтах сына принца Гарри и Меган Маркл относительно его будущей профессии.