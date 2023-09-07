Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе отвели дочь в школу (фото)

Шейк и Купер, которые встречались с 2015 по 2019 год, впервые отвели свою дочь в школу.

Брэдли Купер и бывшая Ирина Шейк снова воссоединились – на этот раз, чтобы проводить свою дочь Леа Де Сен на ее первый день в школе в Нью-Йорке. Об этом пишет PageSix.

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На фотографиях бывшие держались за руки со своим шестилетним ребенком, когда они шли на территорию школы.

48-летний американский актер был в повседневной одежде, надев синюю футболку, шорты и кроссовки. Он также дополнил аутфит синей бейсболкокй и солнцезащитными очками.

37-летняя российская супермодель, напротив, была одета в черное платье-толстовку и кожаные сапоги до колена, несмотря на жару в Нью-Йорке. Она попыталась остаться инкогнито в важный день дочери, надев на голову капюшон платья и дополнив ансамбль черными солнцезащитными очки.

Их семейный день наступил более чем через неделю после того, как Шейк и Купер, которые встречались с 2015 по 2019 год, вместе с дочкой отправились в отпуск в Италию.

Напомним, звездная пара встречалась 4 года до расставания в 2019 году. После этого они остались в хороших дружеских отношениях и часто проводят время ради дочки. Прошлым лето они отправились в совместное путешествие, а поклонники поспешили предположить, что дуэт снова вместе.

В июне 2023 года зарубежные СМИ сообщили, что у Ирины Шейк роман с 46-летним квортербеком НФЛ Томом Брэди. Пару недель назад источники подтвердили, что Шейк и Брэди готовы жить вместе.