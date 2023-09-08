Кейт Мосс снялась в новой рекламе модного бренда Bing (фото, видео)

Супермодель примеряла несколько стильных образов для рекламного кампейна.

49-летняя британская супермодель Кейт Мосс снялась в новой рекламе модного бренда Bing. Об этом бренд сообщил в своем Instagram-аккаунте, опубликовав соответствующие фото.

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Звезда подиумов продемонстрировала свою стройную фигуру, надев темно-серые джинсы скинни с блестящими черными сапогами выше колена на каблуке, красно-черно-белую тканую куртку и белый топ. Ее волосы были распущены, а макияж сделан с акцентом на глаза.

"Представляем Кейт Мосс для ANINE BING осень 2023 года, фотография Криса Коллса", — говорится в подписи Bing.

Модель также примеряла классический черный костюм на голое тело с остроносыми ботинками.

Bing принадлежит Anine Bing, модному бренду из Лос-Анджелеса, основанному в 2012 году Анин Бинг, основательницей и главным креативным директором, и Николаем Бингом, основателем и главным исполнительным директором.

"Это, безусловно, самый большой момент, который меня зацепил с тех пор, как я основал @aninebingofficial 11 лет назад. Кейт Мосс всегда была моей музой №1", — рассказала дизайнер. — С самого начала она присутствовала на всех мудбордах коллекций. Я навсегда благодарна за эту возможность продолжать развивать свой бренд и воплощать в жизнь все мои мечты".

Вдохновленный скандинавской простотой и американской энергией, Bing создал глобальный дом моды, специализирующийся на предметах повседневного гардероба и инвестициях для современных женщин.

Согласно пресс-релизу, дизайны Bing "тщательно созданы из тканей и материалов высочайшего качества, включая кожу, шелк, лен, кашемир и 14-каратное золото".

Ранее Фокус писал, что доход модельного агентства Кейт Мосс вырос втрое за год.