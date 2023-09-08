Друзья говорят, что Леонардо Ди Каприо влюблен в Витторию Черетти и готов остепениться

48-летий актер, как оказалось, всерьез увлечен вовсе не Джиджи Хадид, а итальянкой, с которой провел лето на яхте.

Леонардо Ди Каприо прославился не только ролями в кино, но и многочисленными романами с моделями. А также своей странной привычкой расставаться с ними, когда им исполняется 25 лет. Но Виктория Черетти, модель из Италии, стала исключением. Ей уже 25 лет и, как говорят друзья актера, Лео ею всерьез увлекся. Об этом пишет Daily Mail.

Голливудский актер встречается с итальянской моделью Витторией Черетти уже как минимум два месяца. И на этой неделе их видели целующимися в ночном клубе Ибицы.

Источники, близкие к актеру, говорят, что он "одурманен" Витторией, которая в свои 25 лет на 23 года моложе его. И называют Черетти "его девушкой".

Лео имеет репутацию человека, встречающегося только с женщинами до 25 лет, и, как известно, склонен расставаться с ними после того, как они преодолеют этот рубеж — как он это сделал со своей последней серьезной подругой Камилой Морроне, которой сейчас 26 лет.

После он якобы встречался с моделью Джиджи Хадид, которая также не подходила под его профиль – ей 28 лет и у нее есть ребенок. Также журналисты таблоидов заподозрили, что его девушкой стала Нилам Гилл, модель из Великобритании.

Но этим летом у него появилась новая пассия – итальянская модель Виттория Черетти.

Леонардо все лето тайно летал с ней по всему миру, что вызвало бурную дискуссию среди друзей звезды о том, что он наконец-то отказался от своих бурных любовных приключений.

Один из них сказал: "Виттория — красивая девушка, но Леонардо, конечно, большую часть времени окружен множеством красивых девушек. Но он обожает ее, а она его, этим летом они провели много времени вместе, путешествуя по миру. На фотографиях с ним было много женщин, которые тусовались с ним, но то, что у него с Витторией, гораздо серьезнее".

Виттория — дочь дизайнера Франчески Лаццари, она работала моделью для многих брендов. А в мире моды ее называют одной из новых супермоделей.

Ранее Фокус писал о Виттории Черетти и о ее стремительном взлете на модный Олимп. Она активна в соцсетях, но еще ни разу не упоминала о своих отношениях с Леонардо Ди Каприо.