Леонардо Ди Каприо снова проводит время с Витторией Черетти (фото)

Это уже не первое появление на публике звезды экрана и его новой подруги.

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48-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо снова заметили в компании 25-летней итальянской модели Виттории Черетти в аэропорту LAX в Лос-Анджелесе в четверг, 31 августа 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Оскароносный Ди Каприо был "пойман" местными папарацци возле терминала частных самолетов аэропорта, где собираются самые богатые и известные путешественники.

Актер и модель разделились, когда они выходили из терминала. Звезда подиумов выходила через стандартный парадный вход в компании двух других людей, а Лео отступил и пошел через задний выход.

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Итальянская модель моложе легендарного актера на 23 года. В 2020 она вышла замуж за диджея Маттео Миллери, однако спустя три года брака пара решила разойтись.

Виттория Черетти

Черетти также является подругой бывшей девушки Ди Каприо, 28-летней американской модели палестинского происхождения Джиджи Хадид. Их связывали с осени 2022 года, "ловя" на тайных свиданиях. Однако официально они так и не подтвердили свой роман.

Напомним, тем временем Джиджи Хадид проводит время в компании известного продюсера.

Также Фокус писал о статусе отношений Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо на данный момент.