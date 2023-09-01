Леонардо Ді Капріо знову проводить час з Вітторією Черетті (фото)

Це вже не перша поява на публіці зірки екрану та його нової подруги.

Related video

48-річного американського актора Леонардо Ді Капріо знову помітили в компанії 25-річної італійської моделі Вітторії Черетті в аеропорту LAX в Лос-Анджелесі в четвер, 31 серпня 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Оскароносний Ді Капріо був "зловлений" місцевими папараці біля терміналу приватних літаків аеропорту, де збираються найбагатші та найвідоміші мандрівники.

Актор та модель розділилися, коли вони виходили з терміналу. Зірка подіумів виходила через стандартний парадний вхід у компанії двох інших людей, а Лео відступив і пішов через задній вихід.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Італійська модель молодша за легендарного актора на 23 роки. У 2020 році вона одружилася з діджеєм Маттео Міллері, проте через три роки шлюбу пара вирішила розійтися.

Вітторія Черетті

Черетті також є подругою колишньої дівчини Ді Капріо, 28-річної американської моделі палестинського походження Джіджі Хадід. Їх повʼязували з осені 2022 року, "ловлячи" на таємних побаченнях. Проте офіційно вони так і не підтвердили свій роман.

Нагадаємо, тим часом Джіджі Хадід проводить час у компанії відомого продюсера.

Також Фокус писав про статус стосунків Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо наразі.